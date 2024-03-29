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НБУ відклав прискорення платежів в Україні

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 12:36
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НБУ відклав прискорення платежів в Україні Фото: НБУ відклав прискорення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України уточнив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті через Систему електронних платежів (СЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, НБУ відтермінував строк набрання чинності пункту щодо обов’язку учасника СЕП зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з 1 травня 2024 року на 1 січня 2025 року.

"Таке відтермінування дасть змогу учасникам СЕП здійснити необхідні доопрацювання їх систем автоматизації та перебудувати відповідні бізнес-процеси для забезпечення виконання зазначеної вимоги", - йдеться в повідомленні.

Нова система СЕП

Нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацювало з 1 квітня 2023 року. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Миттєві платежі

Нагадаємо, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін раніше заявив, що перехід на нове покоління СЕП прискорив перекази коштів.

За його словами, вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мали зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.

Поддєрьогін також заявляв, що з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди).

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