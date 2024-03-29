НБУ отложил ускорение платежей в Украине

Национальный банк Украины уточнил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через систему электронных платежей (СЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В частности, НБУ отсрочил срок вступления в силу пункта об обязанности участника СЭП зачислить средства по платежной операции на счет получателя в течение часа с 1 мая 2024 года на 1 января 2025 года.

"Такая отсрочка позволит участникам СЭП осуществить необходимые доработки их систем автоматизации и перестроить соответствующие бизнес-процессы для обеспечения выполнения указанного требования", - говорится в сообщении.

Новая система СЭП

Новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Благодаря стандарту ISO 20022, появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЕП и их клиентов.

Мгновенные платежи

Напомним, директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин ранее заявил, что переход на новое поколение СЭП ускорил перевод средств.

По его словам, уже с 2024 года платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны были зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа.

Поддерегин также заявлял, что с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы - средства будут засчитываться на счет получателя за 10 секунд (цель - 2 секунды).