НБУ ужесточил требования к раскрытию банками информации об услугах

Национальный банк Украины принял новые требования к раскрытию банками информации об услугах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается сообщении, через три месяца все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате. В частности, указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственному регистратору, нотариусу, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т. п.

"Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность скачать файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках и т.д, а также легко сравнить услуги нескольких разных банков", - говорится в сообщении пресс-службы.

За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тыс. грн до 10,2 тыс. грн). за каждый случай.

Согласно решению НБУ, за шесть месяцев на веб-сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета затрат или доходов от услуги.

Через шесть месяцев заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе. Реклама так же должна содержать существенные характеристики банковской услуги, в том числе, информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и тому подобное, сообщили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) получил полномочия защиты прав потребителей финансовых услуг согласно принятому Верховной радой 20 сентября закону.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины предлагает предоставить возможность держателям платежных карточек получать наличные деньги из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг.