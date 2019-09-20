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НБУ планирует повысить финансовую грамотность украинцев

Новости » Экономика    20.09.2019 - 14:55
НБУ планирует повысить финансовую грамотность украинцев
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новым законом установлено, что НБУ организует работу и осуществляет мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения

Национальный банк Украины (НБУ) получил мандат на повышение уровня финансовой грамотности населения. Соответствующие нормы содержатся в принятом Верховной радой 20 сентября законе о защите прав потребителей финансовых услуг, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, НБУ рассматривает финансовую грамотность прежде всего как развитие финансовой культуры, изменение поведения.

"Это требует длительного направления усилий в соответствии с четко определенным подходом, а также прозрачности, подотчетности использования ресурсов и измеряемости результатов. Также это расширяет возможности для привлечения более широкого круга партнеров, в частности координации программ и международной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) получил полномочия защиты прав потребителей финансовых услуг согласно принятому Верховной радой 20 сентября закону (проект № 1085-1).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 12 сентября приняла закон о "сплите", который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Согласно закону НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

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