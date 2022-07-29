UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ ужесточил требования для обменников. Чтобы не было спекуляций

Фото: для обменников ужесточили требования (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют. Теперь операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Сообщается, что для повышения конкуренции и увеличения предложения наличной валюты с мая 2022 году уже ослаблены ряд ограничений в этом сегменте для банков. В частности, чтобы снизить спекулятивное давление и объемы "банкоматного туризма".

Однако появились негативные тенденции в работе обменников, которые начали искусственно повышать наличный курс.

"Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям", - говорится в сообщении.

Какие требования для обменников будут ужесточены

Информация о курсах купли и продажи должна подаваться в стандартном виде - копии приказа, которая размещается на кассах. Информировать о курсах вне касс запрещено, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

Обменники снова обязаны подавать информацию в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, которые предусматривают использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

Процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным видеонаблюдением. Кроме того, есть ряд требований к помещениям пунктов обмена валют, в том числе, НБУ пересмотрит технические требования к кассам.

Для усиления контроля информация об используемых терминалах будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину, поскольку обменники уклоняются и практически не платят налог на прибыль.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, когда стабилизируется наличный курс доллара в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныОбмен валют