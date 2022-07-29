НБУ ужесточил требования для обменников. Чтобы не было спекуляций

Сообщается, что для повышения конкуренции и увеличения предложения наличной валюты с мая 2022 году уже ослаблены ряд ограничений в этом сегменте для банков. В частности, чтобы снизить спекулятивное давление и объемы "банкоматного туризма".

Однако появились негативные тенденции в работе обменников, которые начали искусственно повышать наличный курс.

"Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям", - говорится в сообщении.

Какие требования для обменников будут ужесточены

Информация о курсах купли и продажи должна подаваться в стандартном виде - копии приказа, которая размещается на кассах. Информировать о курсах вне касс запрещено, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

Обменники снова обязаны подавать информацию в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, которые предусматривают использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

Процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным видеонаблюдением. Кроме того, есть ряд требований к помещениям пунктов обмена валют, в том числе, НБУ пересмотрит технические требования к кассам.

Для усиления контроля информация об используемых терминалах будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину, поскольку обменники уклоняются и практически не платят налог на прибыль.