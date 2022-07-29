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НБУ посилив вимоги для обмінників. Щоб не було спекуляцій

Фото: для обмінників посилили вимоги (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України посилив вимоги до пунктів обміну валют. Тепер операції мають фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Повідомляється, що для підвищення конкуренції і збільшення пропозиції готівкової валюти з травня 2022 року вже ослаблено ряд обмежень в цьому сегменті для банків. Зокрема, щоб знизити спекулятивний тиск і обсяги "банкоматного туризму".

Однак з'явилися негативні тенденції в роботі обмінників, які почали штучно підвищувати готівковий курс.

"Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту і пропозиції в безготівковому сегменті валютного ринку і може свідчити про виключно спекулятивні підходи до небанківських установ", - йдеться в повідомленні.

Які вимоги для обмінників будуть посилені

Інформація про курси купівлі та продажу має подаватися в стандартному вигляді - копії наказу, яка розміщується на касах. Інформувати про курси поза кас заборонено, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Обмінники знову зобов'язані подавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, які передбачають використання готівки в національній або іноземній валютах.

Процес купівлі-продажу валют має здійснюватися з обов'язковим відеоспостереженням. Крім того, є ряд вимог до приміщень пунктів обміну валют, в тому числі, НБУ перегляне технічні вимоги до кас.

Для посилення контролю інформація про використовувані термінали передаватиметься в Національний банк. Це дозволить посилити податкову дисципліну, оскільки обмінники ухиляються і практично не платять податок на прибуток.

Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли, коли стабілізується готівковий курс долара в Україні.

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