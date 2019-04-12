НБУ ужесточил требования к конечным собственникам банков

Национальный банк Украины внес изменения в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, постановлением расширен перечень случаев, когда структура собственности банка может быть признана непрозрачной. Теперь НБУ может принять соответствующее решение в случае наличия в структуре собственности банка лиц, признанных Национальным банком владельцами существенного участия, если такими лицами не согласовано с НБУ приобретение существенного участия в порядке, определенном законодательством.

Кроме того, в порядок включены критерии оценки финансового/имущественного состояния лица, которое входит в состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников в структуре собственности банка.

Напомним, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 марта 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 88 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-феврале 2019 года составил 8,691 млрд грн. По данным НБУ, за этот период банки получили 39,279 млрд грн дохода.