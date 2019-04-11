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НБУ прокомментировал уровень инфляции в Украине

Новости » Экономика    11.04.2019 - 14:42
НБУ прокомментировал уровень инфляции в Украине
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Инфляция находится в пределах прогнозов центробанка

Динамика потребительской инфляции в марте и ее составляющих свидетельствует о дальнейшем ослаблении инфляционного давления. Об этом говорится в комментарии Национального банка по уровню инфляции.

Как отмечается в обзоре, Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение среднесрочной цели по инфляции в 5%±1 п.п.

Фактический показатель инфляции в марте практически соответствовал прогнозу, опубликованному в "Инфляционном отчете" НБУ (январь 2019 года). Базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны к валютам стран-партнеров. Темпы роста цен на продукты питания несколько превышали прогноз, однако действие временных факторов, которые обусловили их ускорения в конце 2018 - начале 2019 года, постепенно исчерпывается, добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (до марта 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил глава правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

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