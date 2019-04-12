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НБУ збільшив вимоги до кінцевих власників банків


Розширений перелік випадків, коли структура власності може бути визнана непрозорою

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, постановою розширено перелік випадків, коли структура власності банку може бути визнана непрозорою. Тепер НБУ може прийняти відповідне рішення у разі наявності в структурі власності банку осіб, визнаних Національним банком власниками істотної участі, якщо такими особами не погоджено з НБУ набуття істотної участі в порядку, визначеному законодавством.

Крім того, до порядку включено критерії оцінки фінансового/майнового стану особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку.

Нагадаємо, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 березня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 88 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-лютому 2019 року склав 8,691 млрд грн. За даними НБУ, за цей період банки отримали 39,279 млрд грн доходу.

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