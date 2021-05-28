НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов

Национальный банк Украины повысил уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. С целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем регулятор устанавил четкие требования к участникам платежного рынка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, постановление предусматривает:
"Это даст возможность минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации существующих платежных систем с учетом современных технологий защиты информации", - говорится в сообщении.
Постановление НБУ вступает в силу с 29 мая 2021 года.
В то же время участники платежного рынка будут иметь переходный период (следующие 12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и киберзащите и привести свою деятельность в соответствие с требованиями этого постановления.
Напомним, в марте 2021 года Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.
Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.