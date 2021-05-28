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НБУ ужесточил требования к безопасности и киберзащите денежных переводов

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины повысил уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств. С целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем регулятор устанавил четкие требования к участникам платежного рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, постановление предусматривает:

  • внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут ужесточаться);
  • установление требований к использованию средств защиты информации;
  • определение политики управления доступом;
  • повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.

"Это даст возможность минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации существующих платежных систем с учетом современных технологий защиты информации", - говорится в сообщении.

Постановление НБУ вступает в силу с 29 мая 2021 года.

В то же время участники платежного рынка будут иметь переходный период (следующие 12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и киберзащите и привести свою деятельность в соответствие с требованиями этого постановления.

Напомним, в марте 2021 года Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.

Отметим, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

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