У НБУ переконані в конституційності банківського закону

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Над законом працювали юристи кількох відомств

Голова Національного банку (НБУ) Яків Смолій переконаний, ухвалений Верховною радою про збанкрутілі і націоналізовані банки відповідає Конституції. Але можуть бути спроби його оскаржити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Смолія виданню ВВС News Україна.

Як зазначив Смолій, над законом працювала ціла група представників різних інституцій, зокрема, і Міністерства фінансів, економіки, Офісу президента, Національного банку, а також Міністерства юстиції.

"Супроводжував цей процес особисто міністр юстиції (Денис Малюська, - ред.). Він твердить, що весь закон, усі правки, що були, все відповідає Конституції", - додав голова НБУ.

За словами Смолія, у НБУ впевнені в тому, що все зроблено правильно. "Якісь спроби піддати це сумніву можуть бути, але юристи кажуть, що закон відповідає усім конституційним нормам. Ми довіряємо міністру юстиції і впевнені, що він професійно все це контролював", - додав Смолій.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними організаціями про те, що всі кредити підуть на покриття дефіциту державного бюджету. У сумі ці кошти складуть близько 6-6,5 млрд доларів до кінця року.

Автор: Олександр Білоус