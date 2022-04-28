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НБУ увеличил выкуп военных гособлигаций для финансирования дефицита бюджета

Фото: НБУ увеличил выкуп ОВГЗ из-за падения доходов бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины 27 апреля провел еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 28 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности НБУ составляет 70 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, с начала апреля НБУ выкупил военных ОВГЗ на 50 млрд грн: 12 и 20 апреля - по 20 млрд грн и 27 апреля - 10 млрд грн. Еще 20 млрд грн приобретено 8 марта).

"Рост объемов выкупа военных облигаций НБУ в апреле прежде всего объясняется увеличением потребностей бюджета на фоне введенных налоговых изменений и более низкими объемами международного финансирования. В отличие от марта доходы бюджета не поддерживали досрочная уплата налогов бизнесом и перечисление дивидендов государственными компаниями. Как и в марте, падение экономической активности в результате военных действий существенно ограничивало бюджетные поступления", - говорится в сообщении.

В целом, по оценкам Министерства финансов, потребности бюджета составляют около 5 млрд долларов, напомнили в пресс-службе.

"Сегодня поддержка бюджета Национальным банком остается необходимой мерой, учитывая значительные оборонные, гуманитарные и социальные потребности. В то же время позиция центробанка относительно финансирования неизменна - поддержка со стороны НБУ не может быть основным источником финансирования расходов правительства", - заявили в НБУ

Как и было задекларировано, НБУ будет стремиться к скорейшему полному отказу от финансирования дефицита государственного бюджета и при условии минимизации рисков разбалансировки ситуации в фискальном секторе реализует это стремление. Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства через покупку ОВГЗ и в дальнейшем будет определяться отдельными решениями НБУ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины