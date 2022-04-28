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НБУ збільшив викуп військових держоблігацій для фінансування дефіциту бюджету

Фото: НБУ збільшив викуп ОВДП через падіння доходів бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 27 квітня здійснив ще один викуп військових облігацій уряду на суму 10 млрд грн. Отже, станом на 28 квітня портфель військових ОВДП у власності НБУ становить 70 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, з початку квітня НБУ викупив військових ОВДП на 50 млрд грн: 12 та 20 квітня - по 20 млрд грн та 27 квітня - 10 млрд грн. Ще 20 млрд грн придбано 8 березня).

"Зростання обсягів викупу військових облігацій НБУ у квітні насамперед пояснюється збільшенням потреб бюджету на тлі запроваджених податкових змін та нижчими обсягами міжнародного фінансування. На відміну від березня доходи бюджету не підтримували дострокова сплата податків бізнесом і перерахування дивідендів державними компаніями. Як і в березні, падіння економічної активності внаслідок воєнних дій суттєво обмежувало бюджетні надходження", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за оцінками Міністерства фінансів, потреби бюджету становлять близько 5 млрд доларів, нагадали в прес-службі.

"Сьогодні підтримка бюджету Національним банком лишається необхідною мірою, ураховуючи значні оборонні, гуманітарні та соціальні потреби. Водночас позиція центробанку щодо фінансування незмінна - підтримка з боку НБУ не може бути основним джерелом фінансування видатків уряд", - заявили в НБУ

Як і було задекларовано, НБУ прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту державного бюджету та за умови мінімізації ризиків розбалансування ситуації у фіскальному секторі реалізує це прагнення. Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду через купівлю ОВДП і надалі визначатиметься окремими рішеннями НБУ.

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Національний банк України