НБУ увеличил продажу валюты на межбанке в 5,5 раза

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Центробанк выходил на рынок, чтобы пополнить резервы и сдержать падение доллара

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 223,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, немного увеличив ее 5,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 40 млн долларов.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4277,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,10 млн долларов.

Отметим, правление Национального банка (НБУ) представило на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что для резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен оснований сейчас нет и что курс будет колебаться плавно.