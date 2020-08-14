НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 5,5 рази

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Центробанк виходив на ринок, щоб поповнити резерви і стримати падіння долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 223,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, трохи збільшивши її 5,5 рази порівняно з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 40 млн доларів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4277,90 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 986,10 млн доларів.

Зазначимо, правління Національного банку (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних принципів грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу".

Як зазначається в проекті, "у 2021 році і в подальшому НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що для різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень підстав зараз немає і що курс буде коливатися плавно.