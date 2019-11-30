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НБУ увеличил продажу валюты на межбанке в 1,5 раза

Новости » Экономика     30.11.2019 - 10:20
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке в 1,5 раза
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 5 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 ноября 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 184,00 млн долларов, что на 64 млн долларов больше, чем неделей ранее (120,00 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 5479,30 млн долларов и продал на 479,23 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,08 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует в условиях плавающего валютного курса владельцам бизнеса и финансовым директорам обратить внимание на инструменты хеджирования, которые уже доступны в Украине.

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