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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

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Украина, Пятница 30 июля 2021 17:11
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны Фото: НБУ увеличил покупку долларов на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 26-30 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 136,00 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил покупку долларов более чем в четыре раза по сравнением с предыдущей неделей (32,00 млн долларов). Это было связано резким снижением курса доллара, который упал за неделю до годового минимума до уровня 26,80 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1161,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 991,80 млн долларов.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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