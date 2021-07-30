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НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку у зв'язку зі зміцненням гривні

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Україна, П'ятниця 30 липня 2021 17:11
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку у зв'язку зі зміцненням гривні Фото: НБУ збільшив покупку доларів на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 26-30 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 136,00 млн доларів. При цьому він не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ збільшив покупку доларів більш ніж в чотири рази в порівнянні з попереднім тижнем (32,00 млн доларів). Це було пов'язано різким зниженням курсу долара, який впав за тиждень до річного мінімуму до рівня 26,80 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1161,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 991,80 млн доларів.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку у зв'язку зі зміцненням гривні

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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