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НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку майже в чотири рази

Новини » Економіка     26.06.2020 - 17:07
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку майже в чотири рази
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Протягом тижня центробанк поповнив резерви на 425 млн доларів

Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла до 424,50 млн доларів у порівнянні з 110 млн доларів млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 715,1 млн доларів і продав на 2 793,1 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 922,0 млн доларів.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку майже в чотири рази

Зазначимо, заступник глави НБУ України Олег Чурій, заявив, що плаваюче курсоутворення є головним запобіжником накопичення економічних проблем.

За його словами, НБУ тільки згладжує коливання, купуючи або продаючи валюту для збалансування попиту-пропозиції.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів в 2019 році).

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Автор: Олександр Білоус

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