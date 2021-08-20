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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 4,5 раза для сдерживания укрепления гривны

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Украина, Пятница 20 августа 2021 17:35
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 4,5 раза для сдерживания укрепления гривны Фото: НБУ увеличил покупку долларов на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-20 августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 118 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил покупку долларов в 4,6 раза по сравнением с предыдущей неделей (25,50 млн долларов). Это было произошло в связи со снижением курса доллара, который на этой неделе падал до минимума с июня прошлого года - 26,60 гривен на межбанке. В итого курс вырос до 26,70 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1381,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1211,60 млн долларов.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 4,5 раза для сдерживания укрепления гривны

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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