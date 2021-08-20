НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в 4,5 рази для стримування зміцнення гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-20 серпня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 118 млн доларів. При цьому він не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ збільшив покупку доларів в 4,6 рази в порівнянні з попереднім тижнем (25,50 млн доларів). Це було сталося у зв'язку зі зниженням курсу долара, який на цьому тижні падав до мінімуму з червня минулого року - 26,60 гривень на міжбанку. Загалом курс зріс до 26,70 гривень.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1381,10 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1211,60 млн доларів.