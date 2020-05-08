НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 1,7 раза

Национальный банк Украины в течение недели 4-8 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 199,1 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла 1,7 раза по сравнению с 115,5 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 2 268,4 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 524,7 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов. В течение апреля купил на межбанке валюты на 723,30 млн долларов и продал на 44,50 млн долларов.