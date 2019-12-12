НБУ увеличил план по покупке валюты на межбанке

Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца этого года и в первом квартале следующего года.

Кроме того, с марта следующего года требования к обязательному резервированию для банков будут отличаться в зависимости от валюты. Для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля. Для резервов в иностранной валюте будет повышен до 10%.

"По нашему мнению, это не только будет способствовать снижению долларизации банковских вкладов, но и поможет быстрее удешевить гривневые кредитные ресурсы для населения и бизнеса", - сказал Смолий.

Также НБУ вдвое повышает е-лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тыс. евро в год, сказал он.

Отметим, что Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов. В течение ноября НБУ купил на межбанке валюты на 897,8 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.