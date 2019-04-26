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НБУ збільшив план із купівлі валюти на міжбанку

Новини » Економіка    26.04.2019 - 10:25
НБУ збільшив план із купівлі валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк підняв планку до 20 млн доларів на день

Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, у II-III кварталах 2019 року вони становитимуть до 20 млн доларів на день. Це на 5 млн доларів більше порівняно з кількісним індикатором, який діяв до цього.

Як зазначили в НБУ, з початку року обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку на тлі валютної лібералізації зросли майже на 40%.

"Це дає змогу Національному банку також збільшувати обсяги купівлі валюти, відчутно не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними економічними чинниками", - наголошується в повідомленні.

В НБУ повідомили, що чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку у січні-квітні 2019 року склала близько 900 млн доларів. Водночас офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 4%.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня Національний банк України затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо кращого курсу в II кварталі 2019 року. Згідно з критеріями відбору банків, в такій формі валютної інтервенції можуть приймати участь 20 установ.

Нагадаємо, в I кварталі 2019 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 792 млн доларів. Більше половини валюти (417,5 млн доларів) регулятор купив за допомогою інтервенцій за кращим курсом. За цей період НБУ продав на міжбанківському валютному ринку майже 167 млн доларів, з них 108,5 млн доларів з допомогою інтервенцій за кращим курсом.

 

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Теми: Курс долара
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