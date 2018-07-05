НБУ збільшив курс золота на 332,30 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 1,4%

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 1,4% до 332,30 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -332 299,01 грн за 10 тройських унцій (+4649,69 грн або +1,4%);

Срібло – 4 211,57 грн за 10 тройських унцій (+8,95 грн);

Платина – 221 550,30 грн за 10 тройських унцій (+899,52 грн);

Паладій – 252 218,36 грн за 10 тройських унцій (+4742,33 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.