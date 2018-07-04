НБУ сохранил курс золота на 327,65 тыс. гривен за 10 унций

Стоимость золота не изменилась

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем сохранил курс золота на 327,65 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –327 649,32 грн за 10 тройских унций (+3,00 грн или 0%);

Серебро – 4 202,62 грн за 10 тройских унций (-2,48 грн);

Платина – 220 650,78 грн за 10 тройских унций (-2589,43 грн);

Палладий – 247 476,03 грн за 10 тройских унций (-2521,52 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.