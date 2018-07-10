НБУ увеличил курс золота до 331,42 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,4% до 331,42 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –331 429,39 грн за 10 тройских унций (+1374,75 грн или +0,4%);

Серебро – 4 198,65 грн за 10 тройских унций (+1,26 грн);

Платина – 219 972,94 грн за 10 тройских унций (-2528,42 грн);

Палладий – 248 585,17 грн за 10 тройских унций (-628,88 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.