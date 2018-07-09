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НБУ уменьшил курс золота на 330,05 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    09.07.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 0,3%
Фото: золото подешевело на 0,3%

Золото подешевело на 0,3%

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем уменьшил курс золота на 0,3% до 330,05 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –330 054,64 грн за 10 тройских унций (-978,38 грн или -0,3%);

Серебро – 4 197,39 грн за 10 тройских унций (-43,27 грн);

Платина – 222 501,36 грн за 10 тройских унций (+2076,99 грн);

Палладий – 249 212,05 грн за 10 тройских унций (-842,26 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 9 июля укрепилил курс гривны до 26,32 грн/доллар Международные резервы Украины в июне составили около 18 млрд долларов
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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