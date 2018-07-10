НБУ збільшив курс золота до 331,42 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,4%

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,4% до 331,42 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -331 429,39 грн за 10 тройських унцій (+1374,75 грн або +0,4%);

Срібло – 4 198,65 грн за 10 тройських унцій (+1,26 грн);

Платина – 219 972,94 грн за 10 тройських унцій (-2528,42 грн);

Паладій – 248 585,17 грн за 10 тройських унцій (-628,88 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.