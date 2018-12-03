НБУ утвердил Стратегию надзора за финансовой системой Украины

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Инструменты макропруденциальной политики НБУ будут применяться к финансовой системе в целом

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Стратегию макропруденциальной политики, в которой описаны шаги центробанка для обеспечения финансовой стабильности в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НБУ.

Какая отметили в НБУ, обеспечение финансовой стабильности - вторая по приоритету (после обеспечения ценовой стабильности) функция НБУ, закреплена в законе "О Национальном банке Украины" в середине 2015 года. Поэтому НБУ разработал систему макропруденциальной политики, необходимую для предотвращения накопления и реализации системных рисков в финансовом секторе, а также для повышения его устойчивости к кризисным явлениям.

НБУ будет отвечать за реализацию макропруденциальной политики на уровне с монетарной политикой, направленной на достижение и поддержание низких темпов инфляции, и микропруденциальной (надзорной) политикой, сфокусированной на обеспечении устойчивости отдельных банков и защите их вкладчиков. В отличие от банковского надзора, инструменты макропруденциальной политики применяются к финансовой системе в целом или отдельным группам ее участников.

Конечная цель макропруденциальной политики - обеспечение финансовой стабильности с помощью повышения устойчивости финансовой системы и недопущения накопления системных рисков.

Она достигается с помощью реализации промежуточных целей. С учетом рекомендаций Европейского совета по системным рискам и особенностей украинской финансовой системы, Стратегия определяет шесть промежуточных целей:

1) недопущение чрезмерного роста кредитования;

2) недопущение накопления дефицита ликвидности;

3) ограничение концентрации рисков;

4) ограничение влияния искаженных стимулов;

5) повышение устойчивости финансовой инфраструктуры;

6) снижение уровня долларизации в секторе

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Национальный банк внес изменения в Положение о основах процентной политики НБУ, определив операционную цель монетарной политики.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).