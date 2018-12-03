НБУ затвердив Стратегію нагляду за фінансовою системою України

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Інструменти макропруденційної політики НБУ будуть застосовуватися до фінансової системи загалом

Національний банк України (НБУ) затвердив Стратегію макропруденційної політики, в якій описані кроки центробанку для забезпечення фінансової стабільності в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Яка зазначили в НБУ, сприяння фінансовій стабільності - друга за пріоритетністю (після забезпечення цінової стабільності) функція НБУ, закріплена у законі "Про Національний банк України" в середині 2015 року. Отже НБУ розробив систему макропруденційної політики, необхідну для запобігання накопиченню і реалізації системних ризиків у фінансовому секторі, а також для підвищення його стійкості до кризових явищ.

НБУ відповідатиме за реалізацію макропруденційної політики на рівні з монетарною політикою, спрямованою на досягнення та підтримку низьких темпів інфляції, та мікропруденційною (наглядовою) політикою, сфокусованою на забезпеченні стійкості окремих банків та захисті їхніх вкладників. На відміну від банківського нагляду, інструменти макропруденційної політики застосовуються до фінансової системи загалом або окремих груп її учасників.

Кінцева мета макропруденційної політики - забезпечення фінансової стабільності через підвищення стійкості фінансової системи та недопущення накопичення системних ризиків.

Вона досягається через виконання проміжних цілей. З урахуванням рекомендацій Європейської ради з системних ризиків та особливостей української фінансової системи, Стратегія визначає шість проміжних цілей:

1) недопущення надмірного зростання кредитування;

2) недопущення накопичення дефіциту ліквідності;

3) обмеження концентрації ризиків;

4) обмеження впливу викривлених стимулів;

5) підвищення стійкості фінансової інфраструктури;

6) зниження рівня доларизації в секторі.

Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді 2018 року Національний банк вніс зміни до Положення про основи процентної політики НБУ, визначивши операційну ціль монетарної політики.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).