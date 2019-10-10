НБУ утвердил перечень банков-участников валютных интервенций

Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса лучшего курса через функционал RFQ в октябре-декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, список не изменился, если сравнивать с третьим кварталом 2019 года:

АО "Альфа-Банк"

АО "Альянс Банк"

ПАО "Банк Инвестиций и Сбережений"

ПАО "Банк Восток"

ПАО "КБ "Глобус"

ПАО "ИНГ Банк Украина"

АКБ "Индустриалбанк"

ПАО "Креди Агриколь Банк"

АО "ОТП Банк"

АО "Ощадбанк"

Акционерный банк "Пивденный"

АО КБ "Приватбанк"

ПАО "ПУМБ"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "Сбербанк"

АО "Ситибанк"

АО "ТАСкомбанк"

АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "УкрСиббанк"

Как отметили в НБУ, этот перечень не ограничивает участие других банков в валютных интервенциях в форме запроса лучшего курса через функционал Matching, когда НБУ выбирает лучшую цену в торгово-информационной системе и заключает соглашение с банком, который ее предложил.

Кроме того, большинство интервенций НБУ по лучшему курсу проводятся именно через функционал Matching. В III квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, НБУ купил более 2,5 млрд долларов. Покупка происходила с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по лучшему курсу через функционал RFQ не проводились.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4156,6 млн долларов и продал на 248,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,4 млн долларов.

Напомним, интервенции в форме запроса относительно лучшего курса были введены согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы и проводятся с начала 2017 года.