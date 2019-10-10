НБУ затвердив перелік банків-учасників валютних інтервенцій

У списку НБУ на четвертий квартал залишаються 20 банків
Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у жовтні-грудні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, список не змінився, якщо порівнювати з третім кварталом 2019 року:
Як зазначили в НБУ, цей перелік не обмежує участь усіх інших банків у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал Matching, коли НБУ обирає найкращу ціну у торговельно-інформаційній системі та укладає угоду з банком, який її запропонував.
Крім того, більшість інтервенцій НБУ за найкращим курсом проводяться саме через функціонал Matching. У III кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, НБУ купив понад 2,5 млрд доларів. Купівля відбувалася з використанням функціоналу Matching. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.
Нагадаємо, інтервенції у формі запиту щодо кращого курсу були введені згідно Стратегії валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року.