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НБУ затвердив перелік банків-учасників валютних інтервенцій

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У списку НБУ на четвертий квартал залишаються 20 банків

Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у жовтні-грудні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, список не змінився, якщо порівнювати з третім кварталом 2019 року:

  • АТ "Альфа-Банк",
  • АТ "Банк Альянс",
  • АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень",
  • ПАТ "Банк Восток",
  • ПАТ "КБ "Глобус",
  • АT "ІНГ Банк Україна",
  • АКБ "Індустріалбанк",
  • АТ "Креді Агріколь Банк",
  • АТ "ОТП Банк",
  • АТ "Ощадбанк",
  • Акціонерний банк "Південний",
  • АТ КБ "ПриватБанк",
  • АT "ПУМБ",
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль",
  • АТ "Сбербанк",
  • АТ "Сітібанк",
  • АТ "ТАСкомбанк",
  • АБ "Укргазбанк",
  • АТ "Укрексімбанк",
  • АТ "УкрСиббанк".

Як зазначили в НБУ, цей перелік не обмежує участь усіх інших банків у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал Matching, коли НБУ обирає найкращу ціну у торговельно-інформаційній системі та укладає угоду з банком, який її запропонував.

Крім того, більшість інтервенцій НБУ за найкращим курсом проводяться саме через функціонал Matching. У III кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, НБУ купив понад 2,5 млрд доларів. Купівля відбувалася з використанням функціоналу Matching. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

Нагадаємо, інтервенції у формі запиту щодо кращого курсу були введені згідно Стратегії валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року.

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