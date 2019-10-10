ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ затвердив перелік банків-учасників валютних інтервенцій

Новини » Економіка    10.10.2019 - 18:20
НБУ затвердив перелік банків-учасників валютних інтервенцій
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У списку НБУ на четвертий квартал залишаються 20 банків

Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у жовтні-грудні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, список не змінився, якщо порівнювати з третім кварталом 2019 року:

  • АТ "Альфа-Банк",
  • АТ "Банк Альянс",
  • АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень",
  • ПАТ "Банк Восток",
  • ПАТ "КБ "Глобус",
  • АT "ІНГ Банк Україна",
  • АКБ "Індустріалбанк",
  • АТ "Креді Агріколь Банк",
  • АТ "ОТП Банк",
  • АТ "Ощадбанк",
  • Акціонерний банк "Південний",
  • АТ КБ "ПриватБанк",
  • АT "ПУМБ",
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль",
  • АТ "Сбербанк",
  • АТ "Сітібанк",
  • АТ "ТАСкомбанк",
  • АБ "Укргазбанк",
  • АТ "Укрексімбанк",
  • АТ "УкрСиббанк".

Як зазначили в НБУ, цей перелік не обмежує участь усіх інших банків у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал Matching, коли НБУ обирає найкращу ціну у торговельно-інформаційній системі та укладає угоду з банком, який її запропонував.

Крім того, більшість інтервенцій НБУ за найкращим курсом проводяться саме через функціонал Matching. У III кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, НБУ купив понад 2,5 млрд доларів. Купівля відбувалася з використанням функціоналу Matching. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

Нагадаємо, інтервенції у формі запиту щодо кращого курсу були введені згідно Стратегії валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року.

Банки підвищили депозитні ставки для населення Інфляція впала нижче прогнозу НБУ
Новини України Національний банк Українибанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся