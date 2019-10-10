НБУ затвердив перелік банків-учасників валютних інтервенцій

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У списку НБУ на четвертий квартал залишаються 20 банків

Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у жовтні-грудні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, список не змінився, якщо порівнювати з третім кварталом 2019 року:

АТ "Альфа-Банк",

АТ "Банк Альянс",

АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень",

ПАТ "Банк Восток",

ПАТ "КБ "Глобус",

АT "ІНГ Банк Україна",

АКБ "Індустріалбанк",

АТ "Креді Агріколь Банк",

АТ "ОТП Банк",

АТ "Ощадбанк",

Акціонерний банк "Південний",

АТ КБ "ПриватБанк",

АT "ПУМБ",

АТ "Райффайзен Банк Аваль",

АТ "Сбербанк",

АТ "Сітібанк",

АТ "ТАСкомбанк",

АБ "Укргазбанк",

АТ "Укрексімбанк",

АТ "УкрСиббанк".

Як зазначили в НБУ, цей перелік не обмежує участь усіх інших банків у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал Matching, коли НБУ обирає найкращу ціну у торговельно-інформаційній системі та укладає угоду з банком, який її запропонував.

Крім того, більшість інтервенцій НБУ за найкращим курсом проводяться саме через функціонал Matching. У III кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, НБУ купив понад 2,5 млрд доларів. Купівля відбувалася з використанням функціоналу Matching. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

Нагадаємо, інтервенції у формі запиту щодо кращого курсу були введені згідно Стратегії валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року.