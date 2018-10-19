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НБУ утвердил механизм резервирования сделок с валютными форвардами и фьючерсами

Новости » Финансы    19.10.2018 - 09:07
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый механизм направлен на обеспечение финансовой стабильности

Национальный банк Украины утвердил механизм резервирования сделок с валютными форвардами и фьючерсами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацбанка.

Сообщается, что НБУ утвердил для банков механизм формирования резервов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам, который может быть задействован для обеспечения финансовой стабильности. Данный инструмент предотвращает системные риски, связанные с заключением контрактов, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу.

В то же время сообщается, что окончательное решение по внедрению механизма примет правление НБУ, а пока указанные требования к резервированию сделок с валютными форвардами и фьючерсами применяться не будут.

"При использовании механизма резервирование будет осуществляться по всем видам операций по форвардным и фьючерсным контрактам с поставкой или без поставки базового актива, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу. В таком случае резервы будут формироваться в национальной валюте, а обязательства по их формированию будут возникать со дня, следующего с даты заключения соглашения, и будет действовать до дня окончательного осуществления расчетов по сделке или его расторжения включительно. При этом ставка резервирования будет неизменной на весь период действия контракта", - говорится в сообщении.

Новый механизм будет способствовать предотвращению рисков накопления валютных дисбалансов, которые могут возникать в результате заключения участниками рынка контрактов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам, а также позволит осуществлять одновременный контроль за соблюдением банками нормативов обязательного резервирования и резервирования по таким контрактам.

Напомним, ранее стало известно, что задолженность украинцев перед банками приблизилась к 200 млрд гривен.

 

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