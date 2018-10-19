НБУ затвердив механізм резервування угод з валютними форвардами і ф'ючерсами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Новий механізм спрямований на забезпечення фінансової стабільності

Національний банк України затвердив механізм резервування угод з валютними форвардами і ф'ючерсами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацбанку.

Повідомляється, що НБУ затвердив для банків механізм формування резервів за валютними форвардними і ф'ючерсними угодами, який може бути задіяний для забезпечення фінансової стабільності. Даний інструмент попереджує системні ризики, пов'язані з укладенням контрактів, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу до валютного курсу.

У той же час повідомляється, що остаточне рішення щодо впровадження механізму прийме правління НБУ, а поки зазначені вимоги до резервування операцій з валютними форвардами і ф'ючерсами застосовуватися не будуть.

"При використанні механізму резервування буде здійснюватися за всіма видами операцій за форвардними і ф'ючерсними контрактами з поставкою або без поставки базового активу, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу до валютного курсу. У такому разі резерви будуть формуватися в національній валюті, а зобов'язання по їх формуванню будуть виникати з дня, наступного з дати укладення угоди, і діятиме до дня остаточного здійснення розрахунків по угоді або її розірвання включно. При цьому ставка резервування буде незмінною на весь період дії контракту", - йдеться в повідомленні.

Новий механізм буде сприяти запобіганню ризиків накопичення валютних дисбалансів, які можуть виникати в результаті укладення учасниками ринку контрактів з валютними форвардними і ф'ючерсними угодами, а також дозволить здійснювати одночасний контроль за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування та резервування за такими контрактами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заборгованість українців перед банками наблизилася до 200 млрд гривень.