НБУ установил официальный курс евро на 13 января

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Курс на понедельник не изменился

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,58 гривен за евро, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 января установлен на таком уровне: 26,5874 гривен за евро. При этом курс евро на 11 января составляет 26,5874 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 января 2020 года, на наличном рынке курс снизился на 13 копеек до 26,73 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,26 (26,35 - 10 января), продажи - 26,73 (26,86 - 10 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже не изменился - 26,58 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,56 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за 1 доллар.