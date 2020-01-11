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НБУ встановив офіційний курс євро на 13 січня

Новини » Фінанси     11.01.2020 - 17:30
НБУ встановив офіційний курс євро на 13 січня
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Курс на понеділок не змінився

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,58 гривень за євро, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 січня встановлено на такому рівні: 26,5874 гривень за євро. При цьому курс євро на 11 січня становить 26,5874 гривень за євро.

НБУ встановив офіційний курс євро на 13 січня

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня 2020 року, на готівковому ринку курс знизився на 13 копійок до 26,73 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,26 (26,35 - 10 січня), продажу - 26,73 (26,86 - 10 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу не змінився - 26,58 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,56 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,96 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 23,9677 гривень за 1 долар.

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