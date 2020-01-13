НБУ встановив офіційний курс долара на 13 січня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс на понеділок не змінився

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,96 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 23,9677 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 11 січня становить 23,9677 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 11 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 23,96 гривень за долар, курс купівлі до 23,93 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,58 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України 11 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,10 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,73 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,82 (23,87 - 10 січня), продажу - 24,10 (24,19 - 10 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,26 (26,35 - 10 січня), продажу - 26,73 (26,86 - 10 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,55 - 10 січня), продажу 3,91 (3,93 - 10 січня) грн за 10 рублів.