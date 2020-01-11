Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит чуть дешевле 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:30 11 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9300 - 23,9600 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9300 23,9600 EUR/UAH 26,5654 26,5852 RUB/UAH 0,3907 0,3912

Напомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9350 - 23,9550 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) 11 января установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на следующей отметке: 23,9677 гривен за доллар (-0,1513).

По прогнозу аналитиков, в первые дни после Нового года дни валютный рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.