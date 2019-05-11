НБУ установил официальный курс доллара на 13 мая

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллара, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 2620,5887 гривен за 100 долларов.

При этом курс доллара на 11 мая составляет 2620,5887 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, суббота, 11 мая, в Украине является официальным рабочим днем. В то же время торги на межбанке сегодня не проводились.

Напомним, курс доллара на закрытии межбанковского валютного рынка 10 мая 2019 года снизился на 4 копейки до 26,19 грн/доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 29,45 гривен за евро.

В то же время 11 мая курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,44 гривен за доллар, в покупке снизился на 4 копейки до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,68 гривен за евро.