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НБУ установил официальный курс доллара на 13 мая


Курс доллара не изменился, поскольку торги на межбанке не проводились

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллара, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 2620,5887 гривен за 100 долларов.

При этом курс доллара на 11 мая составляет 2620,5887 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, суббота, 11 мая, в Украине является официальным рабочим днем. В то же время торги на межбанке сегодня не проводились.

Напомним, курс доллара на закрытии межбанковского валютного рынка 10 мая 2019 года снизился на 4 копейки до 26,19 грн/доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 29,45 гривен за евро.

В то же время 11 мая курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,44 гривен за доллар, в покупке снизился на 4 копейки до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,68 гривен за евро.

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