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НБУ встановив офіційний курс долара на 13 травня


Курс долара не змінився, оскільки торги на міжбанку не проводились

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долара, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 2620,5887 гривень за 100 доларів.

При цьому курс долара на 11 травня становить 2620,5887 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, субота, 11 травня, в Україні є офіційним робочим днем. У той же час торги на міжбанку сьогодні не проводилися.

Нагадаємо, курс долара на закритті міжбанківського валютного ринку 10 травня 2019 року знизився на 4 копійки до 26,19 грн/долар, курс купівлі до 26,16 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 29,45 гривень за євро.

У той же час 11 травя курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,44 гривень за долар, купівлі знизився на 4 копійки до 26,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,68 гривень за євро.

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