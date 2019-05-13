НБУ установил курс золота на 13 мая

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Курс не изменился

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2019 года не изменил по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота - 336,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 13 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 336850,47 грн за 10 тройских унций;

Серебро - 3883,71 грн за 10 тройских унций;

Платина - 223012,10 грн за 10 тройских унций;

Палладий - 333863,00 грн за 10 тройских унций.

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, суббота, 11 мая, в Украине является официальным рабочим днем. В то же время торги на международных биржах сегодня не проводились.

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.