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НБУ встановив курс золота на 13 травня

Новини » Фінанси    13.05.2019 - 09:00
НБУ встановив курс золота на 13 травня
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Курс не змінився

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2019 року не змінив у порівнянні з попереднім банківським днем курс золота - 336,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 13 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 336850,47 грн за 10 тройських унцій;

Срібло - 3883,71 грн за 10 тройських унцій;

Платина - 223012,10 грн за 10 тройських унцій;

Паладій - 333863,00 грн за 10 тройських унцій.

НБУ встановив курс золота на 13 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, субота, 11 травня, в Україні є офіційним робочим днем. У той же час торги на міжнародних біржах сьогодні не проводилися.

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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