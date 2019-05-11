НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,35%

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,35% до 336,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 11 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 336850,47 грн за 10 тройских унций (-1178,11 грн или на -0,35%);

Серебро - 3883,71 грн за 10 тройских унций (-9,10 грн);

Платина - 223012,1 грн за 10 тройских унций (-5621,48 грн);

Палладий - 333863 грн за 10 тройских унций (-15781,01 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.