НБУ установил курс доллара на 30 августа

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 августа установлен на таком уровне: 26,929 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 28 августа составляет также 26,929 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара остался на прежнем уровне. Скриншот (bank.gov.ua)