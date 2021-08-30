НБУ установил курс доллара на 30 августа
Фото: курс доллара приблизился к уровню 27 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 29 августа установлен на таком уровне: 26,929 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 28 августа составляет также 26,929 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара остался на прежнем уровне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, в субботу, 28 августа был рабочий день для банковской системы Украины. Он был перенесен с понедельника, 23 августа. В то же время межбанковский валютный рынок сегодня не работает.