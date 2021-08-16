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Как будут работать банки в период выходных на День независимости: график НБУ

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 14:04
Как будут работать банки в период выходных на День независимости: график НБУ Фото: НБУ определил график работы банков на День независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. На День независимости будет четыре выходных дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба НБУ.

Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносятся с понедельника 23 августа - на субботу 28 августа.

Согласно решению НБУ, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа будут осуществляться датой банковского дня 28 августа 2021 года соответственно.

В период с 21 до 24 августа 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня 25 августа 2021 года соответственно.

Как отметили в НБУ, 23 августа 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Как будут работать банки в период выходных на День независимости: график НБУ

Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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Национальный банк Украины
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