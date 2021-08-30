ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ встановив курс долара на 30 Серпня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 30 серпня 2021 07:45
НБУ встановив курс долара на 30 Серпня Фото: курс долара наблизився до рівня 27 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 серпня встановлено на такому рівні: 26,929 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 28 серпня становить також 26,929 гривень за 1 долар.

НБУ встановив курс долара на 30 Серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара залишився на колишньому рівні.

НБУ встановив курс долара на 30 Серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, в суботу, 28 серпня був робочий день для банківської системи України. Він був перенесений з понеділка, 23 серпня. У той же час міжбанківський валютний ринок сьогодні не працює.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
В Україні 749 нових випадків коронавірусу
DAILY
Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського