НБУ упростит требования к регистрации платежных систем

Регулятор внесет изменения в порядок регистрации
Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Таким образом планируется усовершенствовать требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также распространить соответствующие требования на операторов почтовой связи, которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
В частности говорится:
Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International, которая стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.
Напомним, в апреле 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) предоставил национальному почтовому оператору АО "Укрпочта" лицензию на осуществление денежных переводов в гривне без открытия банковского счета.