НБУ упростил выплату зарплат сотрудникам предприятий в разных банках

Национальный банк Украины (НБУ) оптимизировал порядок перевода денег работодателем на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, после внедрения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и сотрудником о праве самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Она заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели имели время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы, говорится в сообщении.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - прокомментировал заместитель главы Национального банка Сергей Холод.

Также постановлением НБУ вносятся другие изменения в Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, связанные с изменениями в законодательстве Украины, в частности Кодексе Украины по процедурам банкротства, законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Напомним, в феврале Национальный банк Украины подготовил проект изменений в Инструкции безналичных расчетов в Украине в национальной валюте для оптимизации перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам.

Как сообщало РБК-Украина, окончательный переход всех расчетов клиентов банков международный стандарт IBAN произошел с 13 января 2020 года.